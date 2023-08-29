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Cimbom Şampiyonlar Ligi grup aşamasında! Galatasaray 2-1 Molde (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Cimbom Şampiyonlar Ligi grup aşamasında! Galatasaray 2-1 Molde MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi konuk etti. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda taraftarı önünde istenilen performansı sergileyemese de, son dakikalarda attığı golle taraftarını üzmeyen Cimbom, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyon Ligi grup aşamasına kalmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sivert Mannsverk'in, Mauro Icardi'yi çekmesi sonucu hakem Szymon Marciniak direkt penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, sağ alt köşeye yerden vuruşunda topu ve kaleci Jacob Karlstrom'u ayrı köşeler gönderdi. 1-0

29. dakikada Emil Breivik'in pasında topla buluşan Kristoffer Haugen, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında auta gitti.

31. dakikada Airik Hestad'ın ceza yayı üzerinde verdiği pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncu ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera'nın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakika Dries Mertens'in ceza yayı üzerinde pasında topla buluşan Tete, ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

66. dakikada Emil Breivik'in rakiplerini geçerek soldan ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Eirik Hestad'ın uzak köşeye ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topu önüne alan Veton Berisha, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta karşı karşıya pozisyonda Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

90+3. dakikada sağ taraftan Angelino'nun kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 2-1

GALATASARAY – MOLDE MAÇI 11'LERİ…

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

MOLDE: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

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