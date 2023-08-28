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Son dakika | Francisco Montero Portekiz ligi yolunda

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Son dakika | Francisco Montero Portekiz ligi yolunda

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero, Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralanıyor.

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