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Nicolas Pepe transferinde Beşiktaş'a zorlu rakip!

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Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Nicolas Pepe transferinde Beşiktaş’a zorlu rakip!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde ön anlaşmaya vardığı Nicolas Pepe konusunda operasyonu sonuçlandırmak için oyuncunun kulübüyle bağını koparmasını beklerken, devreye Araplar girdi! İngiliz basınına göre Pepe transferinde Kartal’ın rakibi Al Shabab!

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