28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Twente - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Twente - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Twente - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

"Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Futbolseverler ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı. İşte, Twente - Fenerbahçe play-off turu maçı hakkında merak edilenler...

"Twente- Fenerbahçe play-off maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi belli oldu. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte, Twente- Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Twente - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 7'DE 7 YAPTI

Bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Süper Lig'de 2 maçını kazanırken Konferans Ligi'nde ise oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.

TWENTE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fenerbahçe'nin play-off rakibi Twente, Hollanda takımıdır. 1965 yılında kurulan kulüp, 1. Lig Eredividie'de yer alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA