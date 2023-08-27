Trabzonspor'un efsane ismi hayatını kaybetti! Nizamettin Algan'dan acı haber
Trabzonspor’un Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan (93) hayatını kaybetti. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor Kulübü'nün Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan, bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Trabzonspor Kulübü, yaşayan son 2 kurucu üyesinden biri olan Algan'ın vefat haberini camiayla paylaştı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK
Trabzonspor'un mihenk taşlarından Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yarın saat 11.00'de kulüp idari binası önünde anma töreni düzenlenecek.
Algan'ın cenazesi, törenin ardından İskenderpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecek.
NİZAMETTİN ALGAN'IN ÖZGEÇMİŞİ
9 Eylül 1930 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu Maçka'da, ortaokulu Kanuni Ortaokulu'nda, liseyi Trabzon Lisesi'nde okudu. Algan, daha sonra üniversite sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu.
İstanbul'da okurken İdmanocağı'nın efsanevi genel sekreteri Sabahattin Kundupoğlu ile tanıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Trabzon'a gelerek diş hekimliği muayenehanesi açtı. Sabahattin Kundupoğlu tarafından 1964 yılında İdmanocağı kulübüne yönetici olması teklif edilince Algan'ın futbol yöneticiliği de başladı.
Trabzonspor'un kuruluş aşamasının her anında aktif rol oynayan Algan, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi. Bordo Mavili Trabzonspor'un kurucu 20 üyesinden biri olmasının yanı sıra, ilk yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, sicil kurulu ve divan kurulu eski başkanlığı görevlerinde bulundu.
Algan, evli ve 4 çocuk babasıydı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?
- Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...
- Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?
- Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Sosyal Yardım ödeme takvimi açıklandı mı? İsim sorgulama listesi...
- 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...
- 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...
- Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...
- Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...
- 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?