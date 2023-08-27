27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un efsane ismi hayatını kaybetti! Nizamettin Algan'dan acı haber

Trabzonspor'un efsane ismi hayatını kaybetti! Nizamettin Algan'dan acı haber

SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2023
ABONE OL
Trabzonspor’un efsane ismi hayatını kaybetti! Nizamettin Algan’dan acı haber

Trabzonspor’un Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan (93) hayatını kaybetti. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan, bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü, yaşayan son 2 kurucu üyesinden biri olan Algan'ın vefat haberini camiayla paylaştı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Trabzonspor'un mihenk taşlarından Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yarın saat 11.00'de kulüp idari binası önünde anma töreni düzenlenecek.

Algan'ın cenazesi, törenin ardından İskenderpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecek.

NİZAMETTİN ALGAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

9 Eylül 1930 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu Maçka'da, ortaokulu Kanuni Ortaokulu'nda, liseyi Trabzon Lisesi'nde okudu. Algan, daha sonra üniversite sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu.

İstanbul'da okurken İdmanocağı'nın efsanevi genel sekreteri Sabahattin Kundupoğlu ile tanıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Trabzon'a gelerek diş hekimliği muayenehanesi açtı. Sabahattin Kundupoğlu tarafından 1964 yılında İdmanocağı kulübüne yönetici olması teklif edilince Algan'ın futbol yöneticiliği de başladı.

Trabzonspor'un kuruluş aşamasının her anında aktif rol oynayan Algan, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi. Bordo Mavili Trabzonspor'un kurucu 20 üyesinden biri olmasının yanı sıra, ilk yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, sicil kurulu ve divan kurulu eski başkanlığı görevlerinde bulundu.

Algan, evli ve 4 çocuk babasıydı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA