Trabzonspor’un efsane ismi hayatını kaybetti! Nizamettin Algan’dan acı haber

İstanbul'da okurken İdmanocağı'nın efsanevi genel sekreteri Sabahattin Kundupoğlu ile tanıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Trabzon'a gelerek diş hekimliği muayenehanesi açtı. Sabahattin Kundupoğlu tarafından 1964 yılında İdmanocağı kulübüne yönetici olması teklif edilince Algan'ın futbol yöneticiliği de başladı.

Trabzonspor'un kuruluş aşamasının her anında aktif rol oynayan Algan, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi. Bordo Mavili Trabzonspor'un kurucu 20 üyesinden biri olmasının yanı sıra, ilk yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, sicil kurulu ve divan kurulu eski başkanlığı görevlerinde bulundu.

Algan, evli ve 4 çocuk babasıydı.