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Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye’nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?

"Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli maç arası, Süper Lig'in 2. hafta maçları devam ederken, sporseverlerin gündemine geldi. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım galibiyet için mücadele verecek. Peki, Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?

"Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?" sorularınun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de milli ara ne zaman, sorusu sporseverler tarafından takip ediliyor. Heyecanla beklenen ligde maçların başlamasıyla, gözler de milli ara programına çevrildi. Peki, Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?

SÜPER LİGDE MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu. Takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.

Finallerde yer alacak 24 takımın üçü ise, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.

2022/23 UEFA Uluslar A, B ve C Liglerinin liderleri eğer UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılma hakkını önceden elde etmişse, play-off turundaki yerleri kendileriyle aynı ligde yer alan bir sonraki en iyi takıma geçecek. Eğer aynı ligde yeterli sayıda tur atlayamamış takım bulunmuyorsa, play-off kotaları D Ligi'ne kadar bir sonraki en iyi lige aktarılacak.

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