Galatasaray'a Tete şoku! 12 milyon euro istediler! FIFA kararı bekleniyor...
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk transfer için FIFA'ya başvururken sarı kırmızılılardan 12 milyon euro talep etti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk'ten çarpıcı bir talep geldi.
12 MİLYON EURO İSTEDİLER
FIFA'nın geçici lisans verdiği Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya bile çıktı. Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok. FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibi, Tete'nin transferi için 12 milyon euro tazminat talep etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...
- Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...
- Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...
- 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
- Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Hobi olarak başladı haftalık 16.333,45 TL kazanıyor! Günde gram gram altın topluyor!
- GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...
- Banyo ve tuvaletleriniz kar beyazı olacak! Çamaşır suyunu hemen atın! Daha önce keşke bilseydim diyeceksiniz!
- "İkimizin de istediği bir şey…" demişti! Ünlü çiftin hayalleri yarım kaldı! Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan yıkan haber!
- Memur ve emekliler 28-29-30-31 ağustosa dikkat! Toplu Sözleşmeyle %25, 11'lik zam jesti! 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...
- Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?