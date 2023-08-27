Galatasaray’a Tete şoku! 12 milyon euro istediler! FIFA kararı bekleniyor...

12 MİLYON EURO İSTEDİLER

FIFA'nın geçici lisans verdiği Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya bile çıktı. Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok. FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibi, Tete'nin transferi için 12 milyon euro tazminat talep etti.