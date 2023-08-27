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Galatasaray'a Tete şoku! 12 milyon euro istediler! FIFA kararı bekleniyor...

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Galatasaray’a Tete şoku! 12 milyon euro istediler! FIFA kararı bekleniyor...

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk transfer için FIFA'ya başvururken sarı kırmızılılardan 12 milyon euro talep etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk'ten çarpıcı bir talep geldi.

12 MİLYON EURO İSTEDİLER

FIFA'nın geçici lisans verdiği Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya bile çıktı. Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok. FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibi, Tete'nin transferi için 12 milyon euro tazminat talep etti.

FORMA GİYMESİNE ENGEL YOK

FIFA'nın bu konu hakkında ne karar alacağı bilinmezken, oyuncunun resmi maçlarda Galatasaray formasına engel bir durum bulunmuyor.

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