Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi!
Beşiktaş transfer haberleri bugün... Kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Atalanta forması giyen Arnavut futbolcu Berat Djimsiti ile temasa geçti.
beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Arnavut futbolcu ve kulübüyle temasa geçti.
Arnavutluk Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden olan 30 yaşındaki stoper, bu sezon Atalanta forması ile 2 lig maçında da görev yaptı.
Atalanta ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djimsiti'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
BERAT DJIMSITI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde doğan Djimsiti, futbola FC Zürich'in altyapısında başladı.2012 yılında FC Zürich'in A takımına yükselen başarılı stoper, 2016 yılında bedelsiz olarak Atalanta'ya transfer oldu. Djimsiti, 2016-17 sezonunda Avellino, 2017-18 sezonunda ise Benevento'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Atalanta'ya döndü.
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