Beşiktaş’tan Berat Djimsiti hamlesi!

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Arnavut futbolcu ve kulübüyle temasa geçti.

Arnavutluk Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden olan 30 yaşındaki stoper, bu sezon Atalanta forması ile 2 lig maçında da görev yaptı.

Atalanta ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djimsiti'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.