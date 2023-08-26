Yunus Akgün resmen Leicester City'de!
Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'e geçici transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Galatasaray, Yunus Akgün'ün Championship ekibi Leicester City'ye kiralandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."
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