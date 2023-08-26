Galatasaray transferde son sürat! Erden Timur’dan rakiplere nispet: 65 milyon euro’luk dribbling ustası

VERATTI TRANSFERİNDE SON DURUM

Marco Veratti, PSG'de tam 11 yıl boyunca forma giydi. Pescara'dan 12 milyon euro karşılığında transfer edilen Veratti'nin takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunuyor. Son sezon olan 2022-2023 sezonunda ise 38 maçta forma giydi.

Galatasaray yönetimi, yüksek maaşlı oyuncuların transfer görüşmelerinde de kararlı bir tutum sergiliyor. Marco Veratti'nin yıllık 15 milyon euroya yakın maaş almasına rağmen, Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek için pazarlıklara devam ediyor.