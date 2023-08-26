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Galatasaray transferde son sürat! Erden Timur'dan rakiplere nispet: 65 milyon euro'luk dribbling ustası

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Giriş Tarihi: 26.08.2023
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Galatasaray transferde son sürat! Erden Timur’dan rakiplere nispet: 65 milyon euro’luk dribbling ustası

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda transferde hareketli haftalar geçirdi. Taraftarların yoğun istediği ve yönetimin oyuncular üzerinde bitmek bilmeyen ısrarlarının ardından gözler orta saha takviyelerine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin, beklenmedik bir isim sürpriz bir şekilde transfer listesine eklendi. İşte detaylar…

Konuyla ilgili sosyal medyada dolaşan "Erden Timur'dan 4. çalım geliyor" ifadesi, heyecanı doruk noktasına taşıdı. Bu sürpriz adım, taraftarları merak içinde bırakırken, futbolseverler gelecek hamleleri heyecanla bekliyor.

ERDEN TİMUR GAZA BASTI

Galatasaray, orta saha pozisyonunda takviye arayışlarını sürdürüyor. Nicolas Dominguez, Marco Veratti ve Tanguy Ndombele gibi oyuncuları kadrosuna katmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

NDOMBELE VE DOMİNGUEZ HAMLESİ

Bunun yanı sıra, Matteo Guendouzi'nin durumuyla ilgili olarak Milan'a oyuncunun şartlarını sormuş olan yönetim, aynı zamanda Bologna takımında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için de görüşmelerde bulunuyor.

PSG'nin deneyimli İtalyan orta saha oyuncusu Marco Veratti için de Galatasaray'ın ilgisi bulunuyor. Bu transfer için Galatasaray'ın, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

DRIBBLING USTASI NDOMBELE!

Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele için de Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ve oyuncunun kulübü Tottenham'dan gelecek haberleri beklediği belirtiliyor.

VERATTI TRANSFERİNDE SON DURUM

Marco Veratti, PSG'de tam 11 yıl boyunca forma giydi. Pescara'dan 12 milyon euro karşılığında transfer edilen Veratti'nin takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunuyor. Son sezon olan 2022-2023 sezonunda ise 38 maçta forma giydi.

Galatasaray yönetimi, yüksek maaşlı oyuncuların transfer görüşmelerinde de kararlı bir tutum sergiliyor. Marco Veratti'nin yıllık 15 milyon euroya yakın maaş almasına rağmen, Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek için pazarlıklara devam ediyor.

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