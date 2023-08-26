26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
ABONE OL
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

"Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin en heyecanlı futbol liglerinden biri olan Trendyol Süper Lig, üçüncü hafta maçlarıyla dolu dolu devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek. İşte, maçın detayları...

"Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek. İşte, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçı canlı izle linki!

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU

Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Çaykur Rizespor kalesini adeta ablukaya alan Trabzonspor, maçtan istediği alamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bardhi, Bakasetas, Teklic, Visca, Umut.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA