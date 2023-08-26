TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
"Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin en heyecanlı futbol liglerinden biri olan Trendyol Süper Lig, üçüncü hafta maçlarıyla dolu dolu devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek. İşte, maçın detayları...
"Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşecek. İşte, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçı canlı izle linki!
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU
Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Çaykur Rizespor kalesini adeta ablukaya alan Trabzonspor, maçtan istediği alamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bardhi, Bakasetas, Teklic, Visca, Umut.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim 2023? meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi! İOKBS SINAV YERLERİ SORGULAMA!
- Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Emekli ve memura zam ışığı yandı! Toplu sözleşme final zamanı! 2024 -2025'te maaşlara %10,%6,%5... 3600 ek gösterge...
- TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇ SONUCU! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
- İbn-i Sina'dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...
- 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Çocuklu ailelere yardım müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- 36 bedene düşen Hazal Kaya'nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...
- EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL ödeme planı açıklandı mı?
- Düşük bütçeli araç arayanlar: 250 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesi
- EK MTV ÖDEME TARİHİ 2023 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir, kimleri kapsıyor? Muaf olanlar...
- İlkokullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi! İlkokul, ortaokul, lise...
- Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi