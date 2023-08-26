Fırtına yara aldı! Trabzonspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Rizespor ilk yarıda bulduğu gollerle Trabzon'da şok etkisi yaratırken, ikinci yarıda oyuna hükmeden Trabzonspor, girdiği pozisyonları değerlendirmedi ve maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Çaykur Rizespor kalesini adeta ablukaya alan Trabzonspor, maçtan istediği alamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada Emirhan Topçu'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Atilla Mosci'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Badri'nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Bakasetas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada Mithat'ın sağ taraftan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Zeqiri'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Bardhi'in pasında Bakasetas şutunu çekti, kaleci Gökhan, kale direği dibinde meşin yuvarlağı çıkardı.
43. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Altin Zeqiri'nin kafayla indirdiği topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 0-2
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, İbrahim, Anıl, Taha, Emir Han, Benhur, Verasanovic, Mithat, Olayowin, Mary, Zeqiri.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.
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