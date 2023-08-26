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TBF Disiplin Kurulu'ndan Larkin ve Wilbekin'e 5 maç men cezası

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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TBF Disiplin Kurulu’ndan Larkin ve Wilbekin’e 5 maç men cezası

TBF Disiplin Kurulu, Larkin ve Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın davetine rağmen milli takıma katılmayan Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'in cezası belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, oyunculara 5'er maç men cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 26 Ağustos 2023 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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