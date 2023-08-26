TBF Disiplin Kurulu'ndan Larkin ve Wilbekin'e 5 maç men cezası
TBF Disiplin Kurulu, Larkin ve Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın davetine rağmen milli takıma katılmayan Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'in cezası belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, oyunculara 5'er maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 26 Ağustos 2023 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! 26 Ağustos Trabzonspor - Çaykur Rizespor canlı kesintisiz maç izle ekranı!
- İbn-i Sina'dan gençleştiren tohum önerisi! Vücudu baştan sona sıfırlıyor! Her gün 1 bardak...
- 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Çocuklu ailelere yardım müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- 36 bedene düşen Hazal Kaya'nın diyet listesi! Kilolarından böyle kurtuldu! 2 ay boyunca...
- EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL ödeme planı açıklandı mı?
- Düşük bütçeli araç arayanlar: 250 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesi
- EK MTV ÖDEME TARİHİ 2023 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir, kimleri kapsıyor? Muaf olanlar...
- İlkokullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi! İlkokul, ortaokul, lise...
- Öğrencilerin ÖTV’siz satın alabileceği telefon modelleri açıklandı! İşte vergisiz iPhone detayı ve modellerin tam listesi
- İŞKUR işsize 9 ay boyunca en düşük 10.512 TL maaşa bağlayacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- 200 İtfaiye Eri alınacak! Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile alımlara başladı!
- Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…