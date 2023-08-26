Talisca transferinde flaş gelişme! Bir adım daha yaklaşıldı! Galatasaray şartları zorluyor...

TALISCA'NIN YERİNE TRANSFER...

Adı transfer dedikodularına karışan Anderson Talisca için şoke eden bir haber geldi. Al-Youm'da yer alan habere göre Al Nassr, Antoine Girezmann ve Raphina ikilisinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. Otavio'yu da kadrosuna katan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Al Nassr'ın Griezmann veya Raphina'yı kadrosuna katması durumunda Anderson Talisca'ya yedek kulübesi görünecek. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'da yedek kalmak istemeyeceği ve transferi için izin isteyeceği öne sürüldü.