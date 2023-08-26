Talisca transferinde flaş gelişme! Bir adım daha yaklaşıldı! Galatasaray şartları zorluyor...
Transfer sezonunun sonuna doğru gelinirken son şampiyon Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'yı yeniden gündemine aldı. Talisca'yı fırsat transferi olarak değerlendiren Aslan girişimlerini hızlandırırken Al Nassr'ın Talisca'nın bölgesine yaptığı transferler ayrılık ihtimalini güçlendirdi. İşte detaylar...
Türkiye'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız ilk olarak Beşiktaş'a ardından Galatasaray'a yazıldı. Son olarak Galatasaray'ın Talisca için Al Nassr'la resmi temaslara başladığı iddia edildi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Türkiye'de transfer döneminin açıldığı günden itibaren Anderson Talisca ismi gündemden düşmedi. Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.
"BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEMİŞ"
İlk olarak Beşiktaş, Anderson Talisca için Al Nassr'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Anderson Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Anderson Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey." ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
ASLAN PUSUDA BEKLİYOR
Beşiktaş'ın Anderson Talisca için resmi girişimlerde bulunmasının ardından Galatasaray da Brezilyalı yıldız için devreye girdi. Türk ve Arap basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Talisca için Al Nassr ile resmi temaslarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların Talisca'yı fırsat transferi olarak değerlendirdiği iddia edildi.
TALISCA'NIN YERİNE TRANSFER...
Adı transfer dedikodularına karışan Anderson Talisca için şoke eden bir haber geldi. Al-Youm'da yer alan habere göre Al Nassr, Antoine Girezmann ve Raphina ikilisinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. Otavio'yu da kadrosuna katan Al Nassr'da Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Al Nassr'ın Griezmann veya Raphina'yı kadrosuna katması durumunda Anderson Talisca'ya yedek kulübesi görünecek. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'da yedek kalmak istemeyeceği ve transferi için izin isteyeceği öne sürüldü.
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