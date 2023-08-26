Alexis Sanchez’in yeni takımı belli oldu! Yuvasına geri döndü...

BONSERVİSİ ELİNDEYDİ

FFP'den dolayı transfere para harcamakta zorlanan Inter bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 3 sezon boyunca Inter forması giyen Alexis Sanchez bu imzayla beraber 1 senenin ardından tekrardan İtalyan kulübüne döndü.

44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 44 resmi maça çıkan Alexis Sanchez bu karşılaşmalarda 18 gol, 3 asistlik katkı sağladı.