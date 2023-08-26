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Alexis Sanchez'in yeni takımı belli oldu! Yuvasına geri döndü...

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Alexis Sanchez’in yeni takımı belli oldu! Yuvasına geri döndü...

FFP'den dolayı transferde harcama yapmakta zorlanan Inter eski yıldızı 34 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden Inter yeni transferini açıkladı. Inter, 34 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİ ELİNDEYDİ

FFP'den dolayı transfere para harcamakta zorlanan Inter bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 3 sezon boyunca Inter forması giyen Alexis Sanchez bu imzayla beraber 1 senenin ardından tekrardan İtalyan kulübüne döndü.

44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 44 resmi maça çıkan Alexis Sanchez bu karşılaşmalarda 18 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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