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Berkan Kutlu'dan Galatasaray yönetimine çağrı: Ayrılmak istiyorum

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Berkan Kutlu’dan Galatasaray yönetimine çağrı: Ayrılmak istiyorum

Kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ayrılığı sonrası bir gelişme daha yaşandı. Sarı kırmızılı formayı giyen 25 yaşındaki Berkan Kutlu yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

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