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CEV Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti

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Giriş Tarihi: 24.08.2023
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CEV Avrupa Şampiyonası’nda Filenin Sultanları Almanya’yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Ay-yıldızlılar, turnuvanın son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Sultanlar, Almanya karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 28-26 kazandı.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Milliler son maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, turnuvanın son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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