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Fenerbahçe'nin kalesi artık Livakovic'e emanet

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Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Fenerbahçe’nin kalesi artık Livakovic’e emanet

Son dakika haberi...Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olmasının ardından Hırvat kaleci Livakovic'i transfer etti ve sözleşme imzaladı.

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