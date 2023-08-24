TFF Süper Lig kulüplerine ve yöneticilere ceza yağdırdı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüplere para cezası uygulandı. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve kulüplerin başkanlarına yaptırım...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig kulüplerine ve yöneticilerine peş peşe para cezası uyguladı.
TRABZONSPOR'A 920 BİN LİRA CEZA
TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'a, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle de 400 olmak üzere toplamda 920 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
GALATASARAY'A 595 BİN LİRA CEZA
Aynı müsabakada Galatasaray'a, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 195 bin, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar sebebiyle 400 bin olmak üzere 595 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
PENDİKSPOR'A 512 BİN LİRA CEZA
PFDK'nin, Pendikspor ile oynadığı maçta Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin, kulüp resmi X ve youtube hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar gerekçesiyle de 400 bin olmak üzere 512 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
YÖNETİCİLERE DE CEZA
Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile İkinci Başkanı Engin Baltacı'ya da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle 400'er bin lira para cezası verdiği ifade edildi.
Corendon Alanyaspor futbolcusu Oğuz Aydın'a 2 maç men ve Galatasaray Kulübü görevlisi Mustafa Erhan Kaplan'a 2 ay hak mahrumiyeti cezası uygulayan PFDK'nin, TÜMOSAN Konyaspor'a 168 bin, Yılport Samsunspor'a 60 bin, Fenerbahçe'ye 60 bin ve Gaziantep FK'ye 27 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
FENERBAHÇE'YE İHTAR CEZASI
PFDK'nin, Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 9/7. maddesi uyarınca Fenerbahçe'nin ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği ifade edildi.
Aynı müsabakada Sportif Ekipman Talimatı'nın 16/1. ve 22/2. maddelerine aykırılık nedeniyle Fenerbahçe'nin oy çokluğuyla ihtar cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı.
PFDK'nin, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'ya da Galatasaray-Trabzonspor maçında belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 ay hak mahrumiyeti ve 39 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
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