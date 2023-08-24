TFF Süper Lig kulüplerine ve yöneticilere ceza yağdırdı!

TRABZONSPOR'A 920 BİN LİRA CEZA

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'a, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle de 400 olmak üzere toplamda 920 bin lira para cezası verildiği bildirildi.