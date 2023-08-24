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Adana Demirspor - Genk deplasmanında sahnede!

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Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Adana Demirspor - Genk deplasmanında sahnede!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Adana Demirspor, gruplar öncesi son maçlarına çıkıyor. Temsilcimiz play-off turu ilk maçında Genk ile deplasmanda karşılaşıyor. Genk - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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