Dinamo Kiev-Beşiktaş MAÇ SONUCU | Dinamo Kiev BJK maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında heyecan doruktaydı. Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i karşıladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İstanbul'da gerçekleşen karşılaşmada Kartal, gösterdiği üstün performansla rakibini mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İşte maç özeti...
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında heyecan doruktaydı. Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i karşıladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İstanbul'da gerçekleşen karşılaşmada Kartal, gösterdiği üstün performansla rakibini mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İşte maç özeti...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını deplasmanda 3-2 yendi.
İLK YARI
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Shaparenko'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Vanat'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.
20. dakikada Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.
34. dakikada Tymchyk'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vanat'ın şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.
TEK EKSİK VAR
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç öncesinde tek eksik Rachid Ghezzal.
ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK
Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı 100'üncü yılında şampiyon yaptıktan sonra ilk kez siyah-beyazlılara rakip.
TEMSİLCİLERİMİZİN SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARI ERTELENDİ
TFF'den yapılan açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.
Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.
Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz." denildi.
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