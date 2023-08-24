Fenerbahçe Twente maçı kaç kaç bitti? UEFA Konferans Ligi FB-Twente maç sonucu
Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaparak 2'de 2 yapmış olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki mücadelesinde Twente'yi ağırladı. Fenerbahçe, taraftarlarının önünde oynadığı maçta Twente'yi adeta gol yağmuruna tutarak, ikinci yarıda sergilediği etkileyici performansla sahadan galip ayrıldı. Peki Fenerbahçe Twente maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaparak 2'de 2 yapmış olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki mücadelesinde Twente'yi ağırladı. Fenerbahçe, taraftarlarının önünde oynadığı maçta Twente'yi adeta gol yağmuruna tutarak, ikinci yarıda sergilediği etkileyici performansla sahadan galip ayrıldı. Peki Fenerbahçe Twente maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Twente'yi ikinci yarıda adeta bombardımana tuttu ve maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi
Temponun yüksek olduğu maçta Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Twente'yi ikinci yarıda adeta bombardımana tuttu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Michel Vlap'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yatığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lars Unnerstall'de kaldı.
20. dakikada Mathias Kjolo'nun sağ kanattan ceza sahasına pasında Manfred Ugalde topla buluştu. Ugalde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yan direkten döndü, ardından yine Ugalde önünde kalan topu boş ağlara yolladı. 0-1
23. dakikada Manfred Ugalde'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta İrfan Can Eğribayat topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Michel Vlap'ın vuruşunda İrfan Can gole izin vermedi.
32. dakikada sağ kanattan defansı çalımlayarak ceza sahasına giren Fred'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
33. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
41. dakikada sağ kanatta Mert Müldür'e sert bir müdahalede bulunan Youri Regeer'e hakem Andrew Madley sarı kartını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Andrew Madley, sarı kartı iptal ederek Youri Regeer'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
FRED VE CENGİZ KADRODA
Fenerbahçe'nin Twente maçları için bildirdiği kadroda yeni transferler de yer alıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.
Ayrıca Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
Szymanski: Rekabet takıma fayda sağlar
Szymanski, hocasıyla birlikte basın toplantısına katıldı. Polonyalı yıldız, iyi yolda olduklarını dile getirerek, "6 maçta aldığımız sonuçlar ortada. Çok daha iyi olacağız. Twente'ye karşı geçen sene 2 maç oynadım. Neler yapabileceklerini biliyorum" dedi. 24 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, "Rekabet takıma fayda sağlar. İsmail Kartal, en iyi 11'i kuracaktır, en iyisini bilir. Fazla kaliteli oyuncunun olması iyi bir şey" yorumunu yaptı. Szymanski son olarak taraftarın kendisine bu kadar sevgi göstermesini beklediğini söyledi
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