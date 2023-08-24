Dinamo Kiev – Beşiktaş CANLI ANLATIM | İşte 11'ler..
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın tüm detayları ahaber.com.tr'de...
UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor.
DİNAMO KİEV-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı S Sport Plus'ta.
Mücadele saat 20:00'de.
Halem İngiliz Darren England.
Stad: Rapid Giulesti
İŞTE İLK 11'LER
Dinamo Kiev XI | Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat
Beşiktaş XI | Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadžiahmetović, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
TEK EKESİK VAR
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç öncesinde tek eksik Rachid Ghezzal.
ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK
Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı 100'üncü yılında şampiyon yaptıktan sonra ilk kez siyah-beyazlılara rakip.
DİNAMO KİEV – BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
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