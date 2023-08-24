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Fenerbahçe turu İstanbul'da garantiledi! Fenerbahçe 5-1 Twente (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Fenerbahçe turu İstanbul’da garantiledi! Fenerbahçe 5-1 Twente MAÇ SONUCU

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda evinde Twente'yi ağırladı. Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde Twente'yi ikinci yarıda adeta bombardımana tuttu ve maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Michel Vlap'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yatığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lars Unnerstall'de kaldı.

20. dakikada Mathias Kjolo'nun sağ kanattan ceza sahasına pasında Manfred Ugalde topla buluştu. Ugalde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yan direkten döndü, ardından yine Ugalde önünde kalan topu boş ağlara yolladı. 0-1

23. dakikada Manfred Ugalde'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta İrfan Can Eğribayat topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Michel Vlap'ın vuruşunda İrfan Can gole izin vermedi.

32. dakikada sağ kanattan defansı çalımlayarak ceza sahasına giren Fred'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

33. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

41. dakikada sağ kanatta Mert Müldür'e sert bir müdahalede bulunan Youri Regeer'e hakem Andrew Madley sarı kartını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Andrew Madley, sarı kartı iptal ederek Youri Regeer'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Dusan Tadic'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top savunmadan döndü.

60. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına pasında Sebastian Syzmanski, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ceza sahasına pasında ön direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

74. dakikada Edin Dzeko'nun ceza sahası sol çaprazından verdiği yerden pasta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, sağ köşeden topu ağlara yolladı. 5-1

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LERİ...

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.

Twente XI: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

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