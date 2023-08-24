TFF resmen duyurdu! Yarı otomatik ofsayt sistemi Süper Lig’de ne zaman uygulanacak?

Elde edilen bu başarılar neticesinde önümüzdeki sezon Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 1 olmak üzere Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele edecektir.

Kulüplerimizin başarılarının sürmesi amacıyla ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacakları Süper Lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirerek B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız ise EURO 2024 elemelerinde kazandığı 9 puanla grubunda lider durumdadır.

Ülkemiz ayrıca EURO 2032 UEFA Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma konusunda önemli bir yol kat etmiştir. İstikrardan yana bir anlayışla hem A Milli Futbol Takımımız hem de kulüplerimizin başarılarını taçlandırmak ve ülkemizin uluslararası alandaki marka değerini güçlendirmek Türkiye Futbol Federasyonu olarak birinci önceliğimiz olmaya devam etmektedir.

Türk futbolunda uzun yıllardır çözülemeyen kronik sorunlara odaklandığımız ve Avrupa'da sportif başarılar elde ettiğimiz bu süreçte Trendyol Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken futbol ailemizin mensupları tarafından sosyal medya, yazılı basın ve televizyonlar aracılığıyla Federasyonumuzu ilgilendiren konularda yapılan, kaos ortamını körükleyen açıklamaları üzülerek takip ediyoruz.