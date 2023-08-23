SÜPER LİG ERTELENEN MAÇ PROGRAMI 2023 | Maçlar ne zaman oynanacak? GS, FB, BJK, Adana Demirspor...
"Süper Lig maçları neden ertelendi 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye futbolunun heyecanla beklenen organizasyonlarından biri olan Süper Lig'de önemli bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turundaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un maçları, uluslararası mücadelelerin öncesinde ertelendi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbol takımlarımız için önemli bir karar aldı. Süper Lig'in 3. haftasında yer alacak olan maçların ertelendiği duyuruldu. Futbolseverler ise yeni maç takvimini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig hangi maçlar ertelendi, neden ertelendi? İşte, haberin detayları...
ERTELENEN MAÇ PROGRAMI
Ertelenen maçlardan Galatasaray İstanbulspor ile 26 Ağustos da deplasmanda, Fenerbahçe 27 Ağustos'ta kendi sahasında Başakşehir ile, Beşiktaş ise 28 Ağustos'ta deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecekti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak. Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Hollanda ekibi FC Twente'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.
TFF'DEN AÇIKLAMA
"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play-off turuna yükselmişlerdir. Play-off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
Kulüplerimizin Play-off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.
Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.
Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play-off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz."
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