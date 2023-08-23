Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacak? Ameliyat olan Arda Güler'in sahaya çıkacağı tarih açıklandı mı?
"Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler'in dönüş tarihi, İspanyol basını tarafından açıklandı. Sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Güler'in, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkacağı tarih merak konusu oluyor. İşte, haberin detayları...
"Arda Güler Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sakatlanmasının ardından ameliyat olan Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih merak konusu oldu. İşte, Arda Güler'in Real Madrid'de sahaya çıkacağı tarih...
ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE NE ZAMAN MAÇA ÇIKACAK?
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, idmanda dizinden sakatlanarak ameliyat oldu.
İspanyol basınında çıkan habere göre; Güler'in iyileşme süreci son derece olumlu ilerliyor. Güler'in 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği bilgisi verildi.
Eylül ayındaki milli arada takımla çalışmalara başlayacağı aktarılan Güler'in Madrid formasını giyeceği ilk maçla ilgili de tahminde bulunuldu.
İLK MAÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Güler'in, Madrid derbisi sonrası iç sahada oynanacak Las Palmas maçında siftah yapmasının beklendiği vurgulandı.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, 176 cm boyunda ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.
Milli forma ile 4 maça çıkan genç futbolcu 1 gol katkısında bulundu. Attığı gol puskas adayları arasında yer aldı.
15 Milyon Euro bonservis bedeli bulunan Arda Güler, sol ayaklıdır. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, Fenerbahçe altyapısı ve A takımında forma giydi. Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.
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