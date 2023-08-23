Arda Güler Real Madrid’de ilk maçına ne zaman çıkacak? Ameliyat olan Arda Güler’in sahaya çıkacağı tarih açıklandı mı?

"Arda Güler Real Madrid'de ne zaman maça çıkacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Sakatlanmasının ardından ameliyat olan Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih merak konusu oldu. İşte, Arda Güler'in Real Madrid'de sahaya çıkacağı tarih...