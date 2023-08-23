Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
"Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
"Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.
MOLDE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Molde: Karlstrom, Haugan, Bjorbnak, Ellingsen, Linnes, Breivik, Eriksen, Haugen, Manssverk, Eikrem, Brynhildsen
KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK
Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak.
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