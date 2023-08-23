MOLDE - GALATASARAY MAÇI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maç sonucu!
Molde Galatasaray maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray, 3. Eleme Turu'ndaki mücadelesinde Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Bu kritik maç, futbolseverlerin merakla beklediği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Aker Stadyumu'nda 11 bin 249 seyirci kapasiteli tribünler önünde sahaya çıkacak. İşte Molde - GS maçı canlı yayın!
MOLDE - GS MAÇI CANLI İZLE! Bugün oynanacak olan Galatasaray - Molde karşılaşması, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir adım atmak ve avantajlı bir skorla rövanşa gitmek amacıyla sahada olacak. İşte, Exxen TV canlı izle ekranı!
MOLDE GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Molde Galatasaray maçı bugün (23 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 22.00'de başladı.
Galatasaray, Norveç'in Molde takımıyla deplasmanda yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu birinci maçının ilk yarısını 2-1 önde kapattı.
Cimbom son dakikada attığı golle maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
İLK 11'LER
Molde : Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Manssverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen
Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Icardi.
MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanıyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdüğü çaldı.
Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olarak açıklandı.
EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
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