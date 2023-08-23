Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu’na yükselmeyi garantiledi

Son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Yunanistan: 0 - Türkiye: 3

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 24-26, 16-25, 26-28

Süre: 83 dakika (28, 24, 31)