Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu'na yükselmeyi garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 26-24, 25-15, 28-26'lik setlerle rakibini mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı. Sultanlar, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.
"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak. Gruplarda ilk 4 arasında yer alan takımlar 16'lı tura yükselecek.
Son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.
Yunanistan: 0 - Türkiye: 3
Salon: Castello
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)
Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)
Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)
Setler: 24-26, 16-25, 26-28
Süre: 83 dakika (28, 24, 31)
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