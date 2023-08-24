Dominik Livakovic Fenerbahçe için yolda! İstanbul'a geliş saati belli oldu
Sezona kadrosuna eklediği yıldız oyuncularla bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız eldivenin İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...
Kaleci transferi için uzun süredir uğraş veren ve Dominik Livakovic'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağladı.
Habere göre, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, bugün saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'nda olacak.
12. TRANSFER OLACAK
Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile birlikte bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin TRANSFER etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.
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