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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Fenerbahçe’de Gustavo Henrique ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile yollar ayrıldı. Henrique'nin İspanyol Valladolid ekibine transfer olduğu açıklandı.

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