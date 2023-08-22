TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?

TFF ERTELEMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Kritik maçlarda ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, flaş bir hamle yaptı.

TFF, Avrupa'da mücadele eden kulüplerle görüşme halinde bulunarak Süper Lig'de oynanacak maçların ertelenmesini teklif etti.