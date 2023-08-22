TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
"TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarının erteleneceği konuşuluyor. Temsilcilerimiz, hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde oldukça önemli maçlara çıkacak. Peki, TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un maçları ne zaman oynanacak?
"TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?" soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelelerini sürdüren temsilcilerimiz, bu hafta içerisinde oldukça kritik maçlara çıkacak. Peki, TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
2. ve 3. Ön eleme turlarını başarıyla geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, play-off turunda mücadele edecek.
Süper Lig'in de başlamasıyla birlikte oldukça sıkışık bir maç fikstürüne giren takımların maçlarının ertelenme ihtimali konuşulmaya başlandı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİNİN MAÇI ERTELENDİ
Hollanda Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Twente'nin lig maçını erteledi.
Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile Konferans Ligi'nde oynayacağı iki eleme karşılaşması arasında lig maçı oynamayacak.
Federasyondan yapılan açıklamada Twente'nin deplasmanda Volendam ile oynayacağı mücadele 3 Eylül tarihine ertelendi.
TFF ERTELEMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Kritik maçlarda ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, flaş bir hamle yaptı.
TFF, Avrupa'da mücadele eden kulüplerle görüşme halinde bulunarak Süper Lig'de oynanacak maçların ertelenmesini teklif etti.
Avrupa maçlarına büyük önem veren TFF, ülke puanını düşünerek bu hamleyi gerçekleştirdi. Federasyon, kararın açıklanması için kulüplerden gelecek yanıtları bekliyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.
Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Hollanda ekibi FC Twente'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.
Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor ise, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Genk takımıyla ilk maçı deplasmanda oynayacak. Karşılaşma 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak.
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- TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
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