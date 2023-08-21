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Samsunspor – Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi! Futbolcular şaştı kaldı

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Samsunspor – Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi! Futbolcular şaştı kaldı

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.

İLGİNÇ ANLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı.

FUTBOLCULAR KAÇTI KALDI

Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.
Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

SAHADA İLGİNÇ ANLAR!

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