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Samsunspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2! Yıldızlar sahneye çıktı

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Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Samsunspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2! Yıldızlar sahneye çıktı

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadele Fenerbahçe'nin 2-0 üsütünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 62. dakikada Edin Dzeko ile 90+8'de Szymanski kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

İŞTE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, Zeki, Alim, van Drongelen, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennasser, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi.

62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.

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