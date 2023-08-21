Samsunspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2! Yıldızlar sahneye çıktı

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 62. dakikada Edin Dzeko ile 90+8'de Szymanski kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.