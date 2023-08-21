Samsunspor-FB maç sonucu | 21 Ağustos Samsunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bir müsabaka olarak ön plana çıkıyor. Süper Lig'e 3 puanla başlangıç yapan Fenerbahçe ile kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise Samsunspor Fenerbahçe maç sonucunu araştırıyor. Peki Samsunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bir müsabaka olarak ön plana çıkıyor. Süper Lig'e 3 puanla başlangıç yapan Fenerbahçe ile kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise Samsunspor Fenerbahçe maç sonucunu araştırıyor. Peki Samsunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'un konuğu oldu. Zorlu mücadele Fenerbahçe'nin 2-0 üsütünlüğü ile sonuçlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 62. dakikada Edin Dzeko ile 90+8'de Szymanski kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Bola, Zeki, Alim, van Drongelen, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennasser, Fofana, Marius
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko
61. randevu
İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Farklı skorlar tarihe geçti
Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.
Volkan Bayarslan düdük çalacak
Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklanırken, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres, Emre Mor, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kafilede yer almadı. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka için Samsun'a hareket edecek olan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu. Hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."
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