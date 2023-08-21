Samsunspor-FB maç sonucu | 21 Ağustos Samsunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklanırken, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres, Emre Mor, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kafilede yer almadı. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka için Samsun'a hareket edecek olan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu. Hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.