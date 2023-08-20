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UEFA'dan Dinamo Zagreb taraftarlarına deplasman yasağı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2023
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UEFA’dan Dinamo Zagreb taraftarlarına deplasman yasağı

UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı.

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