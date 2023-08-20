Beşiktaş’a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr kadro dışı bıraktı iddiası taraftarı sevinçten çıldırttı! Transfer bitiyor mu?

EMRE KOCADAĞ'IN TALISCA AÇIKLAMASI



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Talisca ile ilgili şunları söylemişti:



"Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz."