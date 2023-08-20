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Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr kadro dışı bıraktı iddiası taraftarı sevinçten çıldırttı! Transfer bitiyor mu?

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Beşiktaş’a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr kadro dışı bıraktı iddiası taraftarı sevinçten çıldırttı! Transfer bitiyor mu?

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, taraftarının hayran olduğu Anderson Talisca için devreye girdi. Bu gelişmeler sonrası Al Nassr'ın yaptığı transferlerin ardından Talisca'yı kadro dışı bıraktığı iddialar arasında. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Talisca'nın, kulübü Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

TALISCA KADRO DIŞI İDDİASI

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca'nın kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Suudi basınında yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızla ilgili bu karar teknik direktör Luis Castro tarafından verildi.

"AL NASSR BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI" İDDİASI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Talisca'nın, Al Nassr'dan ayrılması bekleniyor. Suudi kulübünün, Talisca için istekli olan Beşiktaş'a transfer teklifini duymak ve görüşme yapmak için haber yolladığı ileri sürülmüştü.

EMRE KOCADAĞ'IN TALISCA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Talisca ile ilgili şunları söylemişti:

"Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz."

"BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca ile görüştüğünü ve Brezilyalı futbolcunun kendisine "Dönmek istiyorum" dediğini aktarmıştı.

66 MAÇTA 44 GOL

2021/22 sezonunun başında Al-Nassr'a katılan Brezilyalı futbolcu, Körfez ekibinin forması ile çıktığı 66 maçta 44 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

2016/17 ile 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ın formasını da giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.

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