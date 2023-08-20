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Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın! Turnuvadaki ilk şampiyonlukları...

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Kadınlar Dünya Kupası İspanya’nın! Turnuvadaki ilk şampiyonlukları...

Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaştı. İspanya'yı şampiyonluğa taşıyan golü Carmona kaydetti. İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı. 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçı, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda yapıldı.

PENALTI KAÇTI

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

TURNUVADAKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

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