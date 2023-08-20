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Ankaragücü Olimpiu Morutan'ı resmen açıkladı! İşte maliyeti...

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Giriş Tarihi: 20.08.2023
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Ankaragücü Olimpiu Morutan’ı resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'da forma giyen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım ise Rumen futbolcunun transfer maliyetini açıkladı.

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