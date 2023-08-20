20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a sürpriz orta saha! Sürpriz isim önerildi! Okan Buruk ne diyecek?

Galatasaray'a sürpriz orta saha! Sürpriz isim önerildi! Okan Buruk ne diyecek?

SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
ABONE OL
Galatasaray’a sürpriz orta saha! Sürpriz isim önerildi! Okan Buruk ne diyecek?

Süper Lig'de Trabzonspor'u deviren Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Aslan orta saha transferi konusunda PSG forması giyen Georginio Wijnaldum'u isterken, oyuncu için 8 milyon euroluk bir bedel istendiği kaydedildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı hedefleyen ve bu doğrultuda takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Orta saha transferi için birçok isimle temasta olan Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler geliyor.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Futbol kariyerine Fransa'nın dev kulüplerinden PSG'de devam eden Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un Cimbom'a önerildiği ortaya çıktı.

32 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Surinam asıllı yıldız futbolcu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde forma giyebiliyor.

Güncel verilere göre ise Wijnaldum'a 8 milyon Euro değer biçiliyor. PSG, oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA