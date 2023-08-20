Galatasaray'a sürpriz orta saha! Sürpriz isim önerildi! Okan Buruk ne diyecek?
Süper Lig'de Trabzonspor'u deviren Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Aslan orta saha transferi konusunda PSG forması giyen Georginio Wijnaldum'u isterken, oyuncu için 8 milyon euroluk bir bedel istendiği kaydedildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı hedefleyen ve bu doğrultuda takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.
Orta saha transferi için birçok isimle temasta olan Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler geliyor.
KİRALANMASI GÜNDEMDE
Futbol kariyerine Fransa'nın dev kulüplerinden PSG'de devam eden Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'un Cimbom'a önerildiği ortaya çıktı.
32 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Surinam asıllı yıldız futbolcu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde forma giyebiliyor.
Güncel verilere göre ise Wijnaldum'a 8 milyon Euro değer biçiliyor. PSG, oyuncunun kiralanmasına sıcak bakıyor.
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