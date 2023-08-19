19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hakim Ziyech Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

Hakim Ziyech Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
ABONE OL
Hakim Ziyech Galatasaray’da! KAP’a bildirildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır görüştüğü faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen Hakim Ziyech'in KAP açıklaması da yapıldı. İşte ödenecek para...

Chelsea forması giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrollerinden geçen Hakim Ziyech'in KAP açıklaması da yapıldı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

“Kral” Neymar! Böyle tören görülmedi "KRAL" NEYMAR! BÖYLE TÖREN GÖRÜLMEDİ
Demiral Al Ahli’ye transfer oldu DEMİRAL AL AHLİ'YE TRANSFER OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA