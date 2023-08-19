Hakim Ziyech Galatasaray'da! KAP'a bildirildi
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır görüştüğü faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen Hakim Ziyech'in KAP açıklaması da yapıldı. İşte ödenecek para...
Chelsea forması giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sağlık kontrollerinden geçen Hakim Ziyech'in KAP açıklaması da yapıldı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
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