Rams Park yangın yeri! Cimbom'un golcüsünden derbi şöleni! Galatasaray 2-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

İkinci yarıda uzun süre oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, bu bölümde aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Icardi, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ilk haftasını 0-0 beraberlikle tamamladığı ligde ilk galibiyetini aldı.

Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise ilk kez yenildi.