Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun transferini açıkladı! İşte elde edilecek gelir

ERDEN TİMUR DÜN GECE NE DEMİŞTİ?

Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo'nun 35 milyon euro çıkış maddesi var. Daha fazla nasıl getirebiliriz onu düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, getiri getirebilmesi. Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon euro'lara çıkan değeri 25'lere indi. Savaştan sonra adaptasyon problemi yaşadı. 3 milyon euro'ların altına imza parası attırdık. Amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor."