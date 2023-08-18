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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferini açıkladı! İşte elde edilecek gelir

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Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun transferini açıkladı! İşte elde edilecek gelir

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun zorunlu satın alma opsinuyla birlikte Aston Villa'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sarı kırmızılılar tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."

YAKIN ARKADAŞI UÇAKTAN PAYLAŞTI: TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Nicolo Zaniolo'nun arkadaşı Gaspare Galasso, uçaktan yaptığı paylaşımda 'Teşekkürler Türkiye' ifadesini kullandı.

ERDEN TİMUR DÜN GECE NE DEMİŞTİ?

Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Son aşamada diyebilirim. Zaniolo'nun 35 milyon euro çıkış maddesi var. Daha fazla nasıl getirebiliriz onu düşünüyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Zaniolo'da bizim amacımız, getiri getirebilmesi. Tete için de aynı şeyi söyleyebilirim. Savaştan önce 50 milyon euro'lara çıkan değeri 25'lere indi. Savaştan sonra adaptasyon problemi yaşadı. 3 milyon euro'ların altına imza parası attırdık. Amacımız Galatasaray'da oynasın ama ticari olarak da düşünmek gerekiyor."

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