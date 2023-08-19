Al Ahli milli futbolcu Merih Demiral’ı kadrosuna kattı

Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen Merih, "Kaybetmeyi sevmem. Takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarlarımız her stadı adeta bir yanardağa çeviriyor. Takımın ilk maçtaki performansını izledim ve gerçekten etkilendim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım." ifadelerini kullandı.