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Fenerbahçe'de orta sahaya tank geliyor! Thomas Partey hamlesi heyecanlandırdı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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Fenerbahçe’de orta sahaya tank geliyor! Thomas Partey hamlesi heyecanlandırdı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey için devreye girdiği iddia edildi. Ancak Arsenal'in Partey için beklentisi 14 milyon Euro. Tecrübeli orta saha için gelecek hamle yakından takip ediliyor. İşte son gelişmeler!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor. İşte transferde son gelişmeler!

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor.

Arsenal'in Partey için beklentisi 14 milyon Euro. 2020 yılından beri Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Yıldız oyuncu, Arsenal formasıyla bu sezon 2 maçta 180 dakika görev aldı.

Güçlü fiziğinin yanı sıra pasör özelliğiyle de dikkat çeken Partey, 45 kez Gana Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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