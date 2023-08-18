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Başakşehir'de yaprak dökümü! Nacer Chadli ile yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 18.08.2023
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Başakşehir’de yaprak dökümü! Nacer Chadli ile yollar ayrıldı

Başakşehir, 2020 yılında Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki Nacer Chadli ile yollarını ayırdı.Başakşehir FK'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada; "Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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