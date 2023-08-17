Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya İstanbul'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen defans oyuncusu Rayyan Baniya, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İtalyan oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Baniya, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için hem çok gururlu hem de çok mutlu hissediyorum. Herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunun farkında ve bilincinde. Dolayısıyla benim adıma çok büyük bir gurur burada olmak. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.
Transfer sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Baniya, şu değerlendirmede bulundu:
"Tabii ki bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar, transfer süreçlerinde böyle şeyler yaşanır ama sonunda bu transfer gerçekleşmiş oldu. Ben de bu transferde payı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Çünkü Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir. Dolayısıyla teklif aldığınızda çok heyecanlanıyor ve çok mutlu oluyorsunuz."
Baniya, "Galatasaray mücadelesinde sahada olacak mısın?" sorusuna, "Zaten son günlere kadar antrenmanlarıma devam ediyordum. Kendimi iyi durumda hissediyorum. Yarın antrenmana katılacağım. Sonrasında neler olduğunu göreceğiz." cevabını verdi.
Bordo-mavili taraftarlara mesaj veren Baniya, "Hem size kalitemi gösterebilmek hem de dolu stat önünde sizlerle birlikte olabilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Baniya, forma numarasıyla ilgili soruyu da "2 numaralı formayı kullanacağım." şeklinde yanıtladı.
Rayyan Baniya, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
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