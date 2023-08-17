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Adana Demirspor Osijek'e mağlup oldu! Galiptir bu yolda mağlup

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Adana Demirspor Osijek’e mağlup oldu! Galiptir bu yolda mağlup

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hırvatistan'ın Osijek takımı ile karşı karşıya geldi. Adana ekibi, sahadan 3-2'lik yenilgiye rağmen play-off'lara kalmayı başardı.

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