Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu! Taxiarchis Fountas'la 2+1 yıllık imza
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de başarı hedefleyen Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas'ın transferini açıkladı. Bordo-mavili kulüp Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Yunan hücum oyuncusu Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, opsiyon hakkı kulüpte olacak şekilde futbolcu Taxiarchis Fountas'ın bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 183 bin 770 avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 37 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 141 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
Geçen sezon ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United'ta forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gol atmıştı.
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